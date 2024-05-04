Украинские воины отменяли 1260 оккупантов, 46 артсистем и 12 танков врага за сутки – Генштаб

Украинские воины продолжают сокращать численность российского оккупационного войска на украинской земле. Так, накануне, 3 мая, с поля боя выбыли 1260 российских захватчиков.

Также уничтожены 200 единиц военной техники и вооружения врага. Обновленные данные по потерям России в войне против Украины опубликовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Так, вместе с обезвреженными накануне 1260 российскими захватчиками потери врага в живой силе за время полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 по 4 мая 2024 года составили около 473 400 человек.

Теряли оккупанты накануне и военную технику и вооружение.

В частности, не досчитались они 12 танков (всего уничтожено 7366), 27 боевых бронированных машин (14156), 46 артиллерийских систем (12148), по два РСЗО (1055) и средства ПВО (788).

Самолетов (348) и вертолетов (325) накануне захватчики не теряли, как и кораблей/катеров (26). А вот БПЛА оперативно-тактического уровня отлетала свое 31 единица (в общей сложности 9 611), уничтожена также одна вражеская крылатая ракета (2 127).

Автомобильной техники захватчики потеряли 71 единицу (всего 16 337), специальной – восемь единиц (2001).

Напомним, накануне стало известно, что благодаря усилиям нацгвардейцев за неделю у врага минус пять станций РЭБ на южном фронте. Установки защитники выбивают с помощью дронов.

Также стало известно, что в Украине был ликвидирован командир группы спецназа ГРУ, которого судили за военные преступления в Чечне. Вместе с несколькими сообщниками он в 2002 году расстрелял шестерых чеченцев, в частности беременную многодетную мать. Автомобиль, в котором ехали убитые, оккупанты сожгли.

В 2007-м, далеко не с первой попытки, преступник был приговорен к 14 годам тюрьмы. Однако перед вынесением приговора он исчез. Впоследствии сообщалось, что он отправился убивать украинцев на Донбассе.