За неделю у врага минус пять станций РЭБ: в Нацгвардии показали отработку по технике врага. Видео

Бойцы Национальной гвардии в составе Сил обороны Украины продолжают наносить урон российским оккупантам на фронте. Так, в течение недели подразделения оперативного назначения с помощью дронов уничтожили пять систем РЭБ оккупантов на юге нашей страны.

Уничтожение одной из них зафиксировано на видео воинов 23 бригады НГУ "Хортица". Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

"На этой неделе подразделения оперативного назначения Национальной гвардии Украины активно работали дронами по позициям противника, его технике, артиллерийским системам и средствам РЭБ. На южном направлении, в частности, уничтожено 5 систем РЭБ противника", – говорится в сообщении.

Он также опубликовал видео, снятое аэроразведчиками бригады НГУ "Хортица" на Запорожье. На нем зафиксировано уничтожение российской радиоэлектронной станции борьбы "Стриж".

"Уверенно двигаемся к Победе!" – резюмировал Пивненко.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине ликвидирован командир группы спецназа ГРУ, которого судили за военные преступления в Чечне. Вместе с несколькими сообщниками он в 2002 году расстрелял шестерых чеченцев, в частности беременную многодетную мать. Автомобиль, в котором ехали убитые, оккупанты сожгли.

В 2007-м, далеко не с первой попытки, преступник приговорен к 14 годам тюрьмы. Однако перед вынесением приговора он исчез. Впоследствии сообщалось, что он отправился убивать украинцев на Донбассе.