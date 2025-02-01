Минус 1430 оккупантов и почти полсотни артсистем: обновленные данные по потерям армии Путина

Украинские воины накануне уменьшили численность российской оккупационной армии на 1430 захватчиков за сутки. Также уничтожены почти 280 единиц военной техники и вооружений.

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Только артсистем россияне накануне лишились 49. Обновленные данные по потерям российских войск обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне потери вражеской армии в живой силе составили 1430 человек в сутки. Вместе с ними всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 839 040 своих военнослужащих.

Также уничтожены или повреждены 279 единиц военной техники и вооружений.

Так, захватчики потеряли девять танков (9 902), 22 боевых бронированных машин (20 653), 48 артиллерийских систем (22 493), одну РСЗО (1 266), 121 БпЛА оперативно-тактического уровня (23 694). Уничтожены также 77 единиц автомобильной (35629) и одна единица спецстехники (3727).

Временно неизменным остается количество уничтоженных вражеских средств ПВО (1050), самолетов (369, вертолетов (331), крылатых ракет (3054) кораблей/катеров (28) подлодок (1).

Напомним, накануне Силы обороны нанесли удар по командному пункту группировки войск "Курск" в РФ. Он был разрешен в городе Рыльск Курской области. Россияне тем временем жаловались на ракетную атаку и рассказывали о пяти "сбитых" ATACMS.

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