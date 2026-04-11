Силы обороны сократили численность армии Путина еще на 1440 оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1440 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 310 тыс. 110 человек.

Видео дня

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 11 апреля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали три танка (11 851), шесть боевых бронированных машин (24 381), 64 артиллерийские системы (39 798), две РСЗО (1 726), три средства ПВО (1 344), 2 014 БпЛА оперативно-тактического уровня (231 785).

Также уничтожены 183 единицы автомобильной техники и автоцистерн (88 698) и две единицы спецтехники (4 121).

За сутки Россия потеряла 2 277 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 435 самолетов, 350 вертолетов, 4 517 крылатых ракет, 33 корабля/катера, две подводные лодки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!