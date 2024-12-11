ВСУ отминусовали 1400 российских оккупантов и 20 ББМ за сутки – Генштаб

Украинские воины за сутки 10 декабря уменьшили армию российского диктатора Владимира Путина на 1400 оккупантов. Также враг потерял почти 70 единиц военной техники и вооружений.

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В частности, россияне лишились 20 ББМ. Обновленные данные по потерям врага озвучили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с "денацифицированными" накануне 1400 оккупантами общие боевые потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 757 340 человек.

Уничтожены также 69 единиц военной техники и вооружений врага.

В частности, недосчитались путинские войска двух танков (в общей сложности их армия РФ потеряла уже 9526), 20 боевых бронированных машин (19616), трех артиллерийских систем (21067), четырех БПЛА оперативно-тактического уровня (20111), 36 единиц автомобильной (3107 ) единиц специальной (3641) техники.

Неизменными пока остались данные относительно ликвидированных российских РСЗО (1253), средств ПВО (1023), самолетов (369), вертолетов (329), крылатых ракет (2859), кораблей/катеров (28) и подводных лодок (1).

Напомним, накануне в сети появилось видео, как защитники Украины ликвидировали две группы российских штурмовиков, пытавшихся наступать на Покровск.

Также сообщалось, что 8 декабря президент Владимир Зеленский озвучил потери Украины в войне с Россией и последние данные о том, сколько военнослужащих лишилась РФ. По словам главы государства, с сентября соотношение потерь Украины и РФ составляет 1 к 5-6.

Зеленский заявил, что за время полномасштабной агрессии РФ было ликвидировано 198 тысяч россиян, более 550 тысяч оккупантов получили ранения. С украинской стороны помощь при ранении оказана около 370 тысяч раз, подтверждена гибель 43 тысяч украинских героев. В безвозвратные потери не входят пропавшие без вести воины.