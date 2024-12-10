Отработали точно: защитники Украины ликвидировали две группы российских штурмовиков, пытавшихся наступать на Покровск. Видео

Бойцы 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" ликвидировали две группы штурмовиков армии РФ, пытавшихся наступать на Покровск. А саперы уничтожили мост, служивший логистическим путем для оккупантов.

Видео дня

Кадры этой боевой работы 10 декабря были опубликованы в Telegram-канале "Третья сила". Видео подробно прокомментировал один из защитников.

По его словам, украинские штурмовики засекли трех оккупантов, свободно шедших по дороге. После прилета все трое слегли на землю, после чего воины ВСУ гранатой "проконтролировали ситуацию".

"Потом краткая перестрелка. Один оккупант решил, что с него достаточно, и пошел сдаваться. Был уложен лицом в земле. Ползет пополнять обменный фонд", – отметил военный, добавив, что остальные два захватчика уже не двигались.

Впоследствии бойцы "Скалы" обнаружили еще одну штурмовую группу врага – по меньшей мере десяток россиян. По ним защитники точно отработали минометами и сбросами с дронов, в результате чего вражеская группа прекратила существование.

На этот участок подъехали воины ВСУ на M2 Bradley и прибавили еще огня. В дальнейшем саперы бригады взорвали мост, чтобы оккупанты не шастали.

"Далее ротация. Эвак. И задача выполнена", – подытожил боец, комментировавший видео операции.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, оккупанты в последние дни продвинулись под Покровском, сейчас их передовые позиции стоят примерно в 4 км от южной окраины города. Пропагандисты жаловались, что 8-9 декабря ВСУ контратаковали по бронетехнике возле Новотроицкого, а также разрушили мост через реку Соленую возле этого поселка.

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