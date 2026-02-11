Силы обороны отминусовали еще 820 российских оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 820 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 249 тыс. 380 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 11 февраля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали пять танков (11 661), две боевые бронированные машины (24 020), 59 артиллерийских систем (37 148), одну РСЗО (1 638), одно средство ПВО (1 298), 1551 БпЛА оперативно-тактического уровня (130 711).

Также уничтожено 235 единиц автомобильной техники и автоцистерн (77 969).

За сутки Россия потеряла 1 854 единицы вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 435 самолетов, 347 вертолетов, 4 270 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки и 4 070 единиц спецтехники.

в Генштабе рассказали о новых ударах по врагу. Силы обороны в ночь на 10 февраля поразили ряд важных целей, в частности ремонтное подразделение, учебный центр БпЛА и пункты управления врага.

