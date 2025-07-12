Минус 1070 оккупантов, ББМ и три десятка артсистем: в Генштабе рассказали о новых потерях армии РФ

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1070 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе превысили 1 млн 32 тыс. человек.

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Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 1 070 российскими оккупантами общие боевые потери России в живой силе на утро 12 июля достигли 1 032 690 человек.

Терял враг также технику и вооружение.

В частности, накануне украинские воины уничтожили одну вражескую ББМ (всего ликвидированы 22 980 единиц), 31 артиллерийскую систему (30 194), 245 БпЛА оперативно-тактического уровня (45 248) и 90 единиц автомобильной техники (54 822).

Временно неизменным остается общее количество уничтоженных российских танков (11 013), РСЗО (1 437), средств ПВО (1 193), самолетов (421), вертолетов (340), крылатых ракет (3 459), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1), спецтехники (3 929).

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса назвал направления фронта, где армия РФ понесла наибольшие потери. Среди них – Курщина и Покровское направление, а в свое время еще и Бахмут.

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