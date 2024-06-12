Минус почти тысяча оккупантов и 46 артсистем: в Генштабе обновили данные по потерям врага

Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков. Накануне, 11 июня, потери РФ в живой силе составили 980 человек.

Также уничтожены 151 единица военной техники и вооружения. Подробности о текущих потерях врага обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с ликвидированными и ранеными накануне 980 захватчиками потери России в живой силе к утру 12 июня достигли 521 830 человек.

Кроме того, украинские воины уничтожили 9 российских танков (в общей сложности 7911), 11 боевых бронированных машин (15187), 46 артиллерийских систем (13736) и два средства ПВО (844).

Не фиксировались накануне у россиян потери в РСЗО (их по-прежнему ликвидировано 1099 единиц), самолетах (359), вертолетах (326), кораблях/катерах (28)

БПЛА оперативно-тактического уровня накануне сбили 19 (всего 11042), крылатых ракет – две (2280), автомобильной техники и автоцистерн – 60 (всего 18736), специальной техники – две единицы (2290).

Напомним, накануне, 11 июня, защитники Украины показали сбитие очередного российского Су-25. Он опрометчиво залетел в полосу ответственности воинов 110 бригады, за что немедленно и поплатился.

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили в Луганской области вражеский ЗРК "Панцирь". По нему отработал HIMARS.