ВСУ отминусовали еще 1300 солдат армии Путина: в Генштабе обновили данные по потерям России

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1300 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 187 тыс. 780 человек.

Ликвидированы также более 400 единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 12 декабря, украинские воины ликвидировали три танка (11 409), девять боевых бронированных машин (23 714), 24 артиллерийские системы (35 032), одну РСЗО (1 567), два средства ПВО (1 258), 283 БпЛА оперативно-тактического уровня (89 684).

Также уничтожено 103 единицы автомобильной техники и автоцистерн (69 717) и две единицы спецтехники (4 026).

В целом Россия за сутки потеряла 427 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 432 самолета, 347 вертолетов, 4 060 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, подводную лодку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Генштабе сообщили о поражении НПЗ в Ярославской области РФ и склада боеприпасов.

Также сообщалось, что ВСУ зачистили от оккупантов стратегический микрорайон в Купянске. Этот город на Харьковщине российский диктатор Владимир Путин и начальник генштаба государства-агрессора Валерий Герасимов последний раз "освобождали" в ноябре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!