ВСУ зачистили от оккупантов стратегический микрорайон в Купянске. Видео

Украинские Силы обороны провели успешную операцию по освобождению жилого массива Юбилейный в Купянске. Он имеет ключевое значение для обороны города.

Именно контроль над этим микрорайоном определяет доступ к главным логистическим маршрутам. Видео со штурма обнародовано подразделением "Скала", участвовавшим в зачистке.

Юбилейный расположен на господствующей высоте и фактически контролирует подходы ко всему Купянску. После того как российским штурмовым группам удалось зайти в глубь украинских позиций и закрепиться в многоэтажках, возникла реальная угроза прорыва к Купянск-Узловому.

Оккупанты начали накапливаться в жилых зданиях, создавая критическую ситуацию для логистики сил обороны – один из ключевых маршрутов пролегал именно через этот микрорайон.

Штурмовики полка "Скала", совместно с союзными подразделениями, получили задание уничтожить группировку врага, которая закрепилась в Юбилейном.

Пехотные группы начали продвижение с дома №20, проводя ударно-поисковые действия в многоэтажках – 9-й, 12-й, 17-й, 18-й и детском саду. В каждом здании находились российские военные.

Самый большой очаг оккупантов был обнаружен в 18-м доме. После нескольких безуспешных попыток зачистить подвал украинские бойцы приняли решение применить взрывчатку: на первых этажах заложили боеприпасы и обрушили подъезд, заблокировав выход из подвала и уничтожив основную группу противника.

На обнародованных кадрах видно, как штурмовики покидают девятиэтажку за секунды до подрыва.

Ликвидация крупнейшей группы врага открыла путь для завершения зачистки всего микрорайона. Поддержку штурмовым группам оказывали бойцы 125-й бригады и другие подразделения Сил обороны.

По итогам операции жилой массив Юбилейный полностью освобожден от российских военных. Оборона Купянска удерживается, а заявления российского командования о "контроле над городом" в очередной раз оказались пропагандой.

Стоит отметить, что российские военкоры на Z-каналах уже признали успехи ВСУ и сообщают о серьезных проблемах в логистике своих войск. Логистика россиян практически парализована.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетил прифронтовую Харьковскую область. Глава государства в честь Дня Сухопутных войск Украины пробыл с военными в Купянске.

В результате успешной операции Вооруженных сил Украины остатки российских отрядов были заблокированы в Купянске Харьковской области. Все северо-западные окраины города уже зачищены от врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!