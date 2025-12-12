УкраїнськаУКР
Российские военкоры признали успешное наступление ВСУ в Купянске и жалуются на проблемы

Ольга Ганюкова
War
2 минуты
3,4 т.
Украинские войска продолжают наступление на Купянск, воспользовавшись слабым закреплением россиян в городе. Российские военкоры на Z-каналах уже признали успехи ВСУ и сообщают о серьезных проблемах в логистике своих войск.

Ситуация на фронте быстро меняется, и противник пытается удержать контроль над отдельными районами города. Об этом пропагандисты пишут в своих Telegram-каналах.

ВСУ сначала отбили часть многоэтажек микрорайона Юбилейный на юго-западной окраине Купянска. После этого украинские штурмовики начали успешно продвигаться на северо-западные окраины города со стороны сел Московка и Радьковка.

Цель наступления – отрезать российскую группировку в центре города от логистических маршрутов из Голубовки и Радьковки. Восточная часть Купянска до сих пор не контролируется российскими войсками, а ее связь с центром города затрудняет река Оскол.

Несмотря на бравурные доклады отдельных командиров о "полном контроле" над Купянском и окружении 15 батальонов, факты на месте свидетельствуют об обратном. Логистика россиян практически парализована.

Россияне признают, что отдельные районы города, включая северную часть, уже находятся под контролем ВСУ.

Стоит отметить, что в пятницу, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетил прифронтовую Харьковскую область. Глава государства в честь Дня Сухопутных войск Украины пробыл с военными в Купянске.

Ранее сообщалось, что российские силы находились в северных районах Купянска, однако несут значительные потери. Враг не может эффективно пополнять свои силы, а попытки перебросить войска или действовать на другом берегу реки Оскол не приносят успеха.

В то же время относительно удержания города у украинских защитников есть "положительный прогноз" – ВСУ пусть постепенно, но вычищает город от оккупантов. Ситуация на восточном берегу реки Оскол также "достаточно стабильная", несмотря на то, что противник там активно атакует наших военнослужащих. Такую оценку в эксклюзивном интервью нашему изданию дал военный эксперт Владислав Селезнев.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате успешной операции Вооруженных сил Украины остатки российских отрядов были заблокированы в Купянске Харьковской области. Все северо-западные окраины города уже зачищены от врага.

