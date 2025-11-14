ВСУ отминусовали еще 1040 оккупантов за сутки: в Генштабе обновили данные по потерям РФ

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1040 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 156 тыс. 400 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 13 ноября, украинские воины ликвидировали две боевые бронированные машины (23 569), 35 артиллерийских систем (34 423), 442 БпЛА оперативно-тактического уровня (80 387).

Также уничтожено 95 единиц автомобильной техники и автоцистерн (67 306).

Всего Россия за сутки потеряла 574 единицы вооружений и техники – учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 11 344 танка, 1 540 РСЗО, 1 242 средства ПВО, 428 самолетов, 347 вертолетов, 28 кораблей/катеров, подводную лодку и 3 996 единиц специальной техники.

