Украинские воины накануне, 14 февраля, "денацифицировали" 1180 российских оккупантов. Также уничтожены более трехсот единиц военной техники и вооружений.

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Только артсистем россияне потеряли около 60-ти. Обновленные данные по потерям армии РФ в войне обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Накануне отвоевали свое 1180 российских захватчиков. Вместе с ними общие боевые потери России за время полномасштабного вторжения составили около 856 660 россиян.

Украинские воины также активно "демилитаризовали" российскую армию: за сутки враг потерял 335 единиц военной техники и вооружений.

В частности, россиян лишили 11 танков (в общей сложности уничтожено уже 10 068 единиц этой техники), 17 боевых бронированных машин (20 927), 59 артиллерийских систем (23 174), одного РСЗО (1 283), одного средства ПВО (1 067), 127 единиц автомобильной (37379) и двух единиц специальной (3747) техники.

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Напомним, ранее стало известно, сколько военных Россия уже потеряла на Курщине. По состоянию на 14 февраля общие потери войск РФ в Курской области составили более 48 тысяч человек. Из них около 20 тысяч солдат страны-агрессора были ликвидированы.

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