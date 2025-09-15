ВСУ отминусовали 910 оккупантов, РСЗО и десятки артсистем армии РФ: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 910 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 95 тыс. 520 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 14 сентября, украинские воины уничтожили две боевые бронированные машины врага (всего Россия потеряла их уже 23 269), 35 артиллерийских систем (32 784) и одну РСЗО (1 488).

Потеряла российская армия также 323 БПЛА оперативно-тактического уровня (59 409), 84 единицы автомобильной техники и автоцистерн (61 698) и одну единицу спецтехники (3 965).

Также за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине в целом 11 184 танков, 1 217 средств ПВО, 422 самолета, 341 вертолет, 28 кораблей, одну подводную лодку и 3 718 крылатых ракет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 14 сентября бойцы подразделения "Птахи Мадяра" и ССО атаковали один из крупнейших НПЗ в России. После прилетов дронов на предприятии вспыхнул пожар.

Также сообщалось, что ВМС Украины поразили коммуникационный узел Черноморского флота РФ в Крыму.

