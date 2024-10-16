Минус 1450 оккупантов, 9 танков и 30 ББМ: обновленые данные о потерях армии Путина

Потери России в живой силе накануне, 15 октября, составили 1450 оккупантов за сутки. Также украинские воины уничтожили 177 единиц военной техники и вооружений.

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В частности, поражены девять российских танков и 30 ББМ. Обновленные данные о потерях армии Путина обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Так, накануне украинские воины избавили россиян от девяти танков (в общей сложности этой техники армия РФ потеряла уже 8 997 единиц), 30 боевых бронированных машин (всего 17 969), 29 артиллерийских систем (19 459), 31 БпЛА оперативно 17 050), а также 78 единиц автомобильной техники и автоцистерн (26732).

Неизменным по сравнению с прошлым возведением Генштаба осталось количество утилизированных российских РСЗО (1231), средств ПВО (978), самолетов (369), вертолетов (329), крылатых ракет (2620), кораблей / катеров – (28), подводных лодок и специальной техники (3441).

Напомним, ранее в Минобороны назвали стоимость российской артиллерии, уничтоженной Силы обороны в этом году. Речь идет о минимум 8 млрд долларов. По подсчетам Генштаба, с начала года до 1 октября Россия потеряла 10 373 артиллерийских системы – такого количества хватило бы, чтобы вооружить 144 артиллерийские бригады.