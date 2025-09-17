Более 1000 оккупантов, 5 танков и десятки артсистем за сутки: в Генштабе обновили данные по потерям РФ

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1020 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе превысили 1 млн 97 тыс. 450 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 16 сентября, украинские воины уничтожили пять российских танков (всего уничтожено 11 189), три боевые бронированные машины (23 277), 36 артиллерийских систем (32 846).

Потерял враг также 360 БПЛА оперативно-тактического уровня (60 079), 108 единиц автомобильной техники и автоцистерн (61 878).

Также за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине в целом 1 490 РСЗО, 1 217 средств ПВО, 422 самолета, 341 вертолет, 28 кораблей, одну подводную лодку, 3 965 единиц спецтехники и 3 718 крылатых ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Военно-морских силах ВСУ заявили, что Силы обороны могут достать до любой точки в Крыму. И останавливаться, заверили там, украинские воины не собираются.

Также сообщалось, что перехват ГУР раскрыл данные об огромных потерях РФ в войне. В обнародованном разведкой разговоре оккупант признался, что из 25 захватчиков их осталось в живых только двое.

