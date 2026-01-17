Силы обороны 'проредили' армию РФ еще на 1130 солдат: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1130 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 225 тыс. 590 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 17 января в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали три танка (11 566), шесть боевых бронированных машин (23 914), 31 артиллерийскую систему (36 261), одну РСЗО (1 615), одно средство ПВО (1 278), 721 БпЛА оперативно-тактического уровня (108 605).

Также уничтожено 115 единиц автомобильной техники и автоцистерн (74 601).

За сутки Россия потеряла 878 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 434 самолета, 347 вертолетов, 4 163 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки и 4 044 единицы специальной техники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что британская разведка посчитала потери обеих сторон в битве за Купянск. Защищая этот город на Харьковщине Силы обороны уничтожили в 27 раз больше захватчиков, чем погибло украинских воинов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!