ВСУ отминусовали еще 840 оккупантов и более 70 артсистем армии РФ: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 840 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 202 тыс. 70 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений, только артсистем россияне потеряли более 70 за сутки. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 25 декабря, украинские воины ликвидировали три танка (11 459), три боевые бронированные машины (23 804), 74 артиллерийские системы (35 509), одно средство ПВО (1 264), 537 БпЛА оперативно-тактического уровня (95 334).

Также уничтожено 180 единиц автомобильной техники и автоцистерн (71 454).

За сутки Россия потеряла 798 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 579 РСЗО, 434 самолета, 347 вертолетов, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки, 4 107 крылатых ракет и 4 029 единиц спецтехники.

