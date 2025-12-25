Преодолели ледяную реку, чтобы сгореть: пограничники сорвали попытку врага пересечь границу на Харьковщине. Видео

В Сотницком Казачке Харьковской области Силы обороны Украины сорвали наступление противника. Российские захватчики пытались продвинуться вперед, пересекая границу через реку Лозовая.

Однако оккупантов, которые преодолели ледяную воду, горячо встретили пограничники из подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Стрикс" 4-го отряда. Видео боевой работы показала пресс-служба ГПСУ.

Защитники Украины уменьшили количество личного состава ВС РФ

Вследствие точной и слаженной работы операторов БПЛА военнослужащие государства-агрессора так и не реализовали свой коварный план. Дроны били метко, поэтому враг понес потери в живой силе.

"По меньшей мере девять оккупантов больше не будут встречать Новый год", – сообщили в Госпогранслужбе.

"Россияне долго планировали начать наступление на этом направлении и были уверены, что смогут быстро прорвать нашу оборону. Но допустили роковую ошибку. Харьковщину обороняет подразделение беспилотных систем "Стрикс". И этот просчет стоил им огромных потерь", – добавили наши защитники на своей Facebook-странице.

"Стрикс" – это подразделение беспилотных систем Государственной пограничной службы Украины. Оно объединяет аэроразведчиков, операторов FPV-дронов, саперов, аналитиков, боевых медиков, инженеров и водителей. Создано в 2025 году

Как ранее писал OBOZ.UA, в районе села Грабовское на Сумщине российские войска пытаются атаковать украинские позиции, но Силы обороны, включая ВСУ и ГПСУ, удерживают контроль и наносят противнику значительные потери. Несмотря на начальный отход украинских подразделений с отдельных позиций, врагу не удалось продвинуться за пределы населенного пункта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!