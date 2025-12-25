Силы обороны удерживают позиции: в ГПСУ рассказали о ситуации в Грабовском на Сумщине. Карта

В районе села Грабовское на Сумщине российские войска пытаются атаковать украинские позиции, однако Силы обороны, включая ВСУ и ГПСУ, удерживают контроль и наносят противнику значительные потери. Несмотря на начальный отход украинских подразделений с отдельных позиций, врагу не удалось продвинуться за пределы населенного пункта.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона отметил, что применяются артиллерия и беспилотники для поражения противника. Активность российских войск на пограничных участках Сумщины уменьшилась, а результатов наступления они не достигают.

Российские войска удерживают активность в пределах Хотинской и Юнаковской громад, но их атаки не приносят успеха. В начале активных действий украинские подразделения были вынуждены отойти с некоторых позиций, однако противник не смог выйти за пределы Грабовского.

Применение украинской стороной артиллерии и беспилотников позволяет наносить врагу значительные потери и удерживать контроль над приграничным участком. Ранее в декабре российские войска захватили более 50 гражданских и 13 военных из Сил обороны в этом населенном пункте, однако дальнейшие попытки продвижения не имели успеха.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские оккупанты закрепились в южной части приграничного поселка Грабовское на Сумщине. В населенный пункт в результате внезапной атаки зашло около 100 военных РФ. Однако дальнейшее продвижение врага заблокировано.

Оккупанты хотели захватить Грабовское и двигаться на Рясное. Бои в Грабовском не прекращаются, однако продвижение врага заблокировано.

