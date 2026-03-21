Силы обороны за сутки отминусовали 1240 оккупантов и вертолет армии РФ: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1 240 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 286 тыс. 940 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 21 марта в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали один танк (11 790), восемь боевых бронированных машин (24 262), 39 артиллерийских систем (38 608), один вертолет (350), 1 781 БпЛА оперативно-тактического уровня (188 985).

Также уничтожено 144 единицы автомобильной техники и автоцистерн (84 518).

За сутки Россия потеряла 1 974 единицы вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 691 РСЗО, 1 333 средства ПВО, 435 самолетов, 4 468 крылатых ракет, 33 корабля/катера, две подводные лодки и 4 096 единиц спецтехники.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние трое суток оккупационная армия РФ потеряла 4840 захватчиков убитыми, ранеными и пленными.

Также сообщалось, что накануне в Генштабе подтвердили повреждение самолета А-50 во время атаки на РФ и поражение стратегического для врага завода в Алчевске.

