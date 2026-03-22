Силы обороны отминусовали еще 940 российских оккупантов за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 940 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 287 тыс. 880 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 22 марта в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали три танка (11 793), одну боевую бронированную машину (24 263), 30 артиллерийских систем (38 638), три РСЗО (1 694), три средства ПВО (1 336), 1 885 БпЛА оперативно-тактического уровня (190 870).

Также уничтожены 121 единица автомобильной техники и автоцистерн (84 639) и две единицы спецтехники (4 098).

За сутки Россия потеряла 2 048 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 435 самолетов, 350 вертолетов, 4 468 крылатых ракет, 33 корабля/катера, две подводные лодки.

