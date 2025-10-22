ВСУ отминусовали еще 1050 оккупантов и бронетехнику армии РФ: в Генштабе обновили данные по потерям врага

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1050 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 133 тыс. 250 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 21 октября, украинские воины ликвидировали два российских танка (всего уничтожено 11 280), 11 боевых бронированных машин (23 447), 12 артиллерийских систем (33 914), одно средство ПВО (1 229) и 160 БпЛА оперативно-тактического уровня (72 760).

Также уничтожены 96 единиц автомобильной техники и автоцистерн (65 122) и одну единицу специальной техники (3 981).

В целом Россия за сутки потеряла 282 единицы вооружений и техники.

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла 1 524 РСЗО, 1 229 средств ПВО, 428 самолетов, 346 вертолетов, 28 кораблей, подводную лодку и 3864 крылатые ракеты.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сеть слили список элитных спецназовцев РФ, ликвидированных в Украине. Подготовка таких офицеров требует несколько лет.

Также стало известно, что СБУ уничтожила легкомоторные самолеты РФ, которые перехватывали украинские дроны.

