Подготовка таких офицеров занимает годы: в сеть слили список элитных спецназовцев РФ, ликвидированных в Украине

Украина опубликовала имена более чем 50 российских элитных спецназовцев ЦСПП "Кубинка", "Сенеж" и ряда других спецподразделений ССО и ГРУ РФ. Лица, внесенные в список, не пережили полномасштабного вторжения в нашу страну.

Указанный перечень 21 октября опубликовал государственный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными "Хочу жить". Пресс-служба указала, что ликвидация каждого такого специалиста особенно болезненна для агрессора.

Что известно о потерях противника

Несколько дней назад вышел документальный фильм "Суспільного" об уничтожении группы диверсантов ЦСПП "Сенеж", действовавшей в Черниговской области.

Эта группа была ликвидирована украинскими бойцами из 54-го отдельного разведывательного батальона и пограничниками 105-го отряда им. князя Владимира Великого.

Тогда удалось уничтожить шестерых офицеров "Сенежа", захватив их тела, оружие и снаряжение.

Центры специальной подготовки "Сенеж" и "Кубинка" – это ключевые подразделения сил специальных операций России, подчиненные напрямую генеральному штабу.

Их личный состав проходит тщательный отбор и подготовку, чтобы бойцы могли выполнять самые сложные и рискованные задачи. Именно эти подразделения стояли у истоков формирования российских ССО и считаются "элитой элиты" среди силовых структур.

Представители инициативы "Хочу жить" подчеркнули, что такие потери особенно болезненны для России.

"Каждый из них – это не рядовой солдат, а специалист, прошедший многолетнюю подготовку. Подготовка одного такого офицера занимает годы и требует значительных ресурсов. Уничтожение целых групп таких специалистов означает не просто тактические, а стратегические потери – ослабление кадрового ядра российских спецслужб и снижение их способности к проведению сложных операций за пределами России", – объяснила пресс-служба.

Однако ликвидация шести оккупантов из ЦСПП "Сенеж" – далеко не единичный случай для вражеских элитных подразделений.

"Хочу жить" известно о гибели как минимум 58 специалистов ССО, ГРУ и ФСБ на территории Украины. Также там пообещали вскоре опубликовать имена более 2000 военнослужащих бригад специального назначения ГУ ГШ ВС РФ.

Как связаться с "Хочу жить?"

Telegram-бот – t.me/spasisebyabot

Звонки (с украинских номеров) – номер +38 044 350 89 17 и 688

Telegram или WhatsApp:

+38 095 688 68 88

+38 093 688 68 88

+38 097 688 66 88

Как писал OBOZ.UA, недавно стало известно, что в Украине ликвидировали сына кандидата в президенты Беларуси, который воевал в рядах путинской армии с января 2025 года. Ивана Уса считали пропавшим без вести с весны, но в октябре нашли останки его тела.

