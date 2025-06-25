ВСУ отминусовали 950 оккупантов, шесть ББМ и 58 артсистем армии РФ за сутки – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 950 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе превысили 1 млн 14 тыс. человек.

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Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 950 российскими оккупантами общие боевые потери России в живой силе на утро 25 июня достигли 1 014 650 человек.

Терял враг также технику и вооружения.

В частности, накануне украинские воины уничтожили один вражеский танк (всего ликвидировано 10 967 единиц), шесть боевых бронированных машин (22 885), 58 артиллерийских систем (29 569) и одну РСЗО (1 425).

Также были ликвидированы 131 БпЛА оперативно-тактического уровня (42 046) и 123 единицы автомобильной техники (53 084).

Временно неизменным остается общее количество уничтоженных российских средств ПВО (1 188), крылатых ракет (3 388), самолетов (416), вертолетов (337), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1) и спецтехники (3 920).

Напомним, ранее в ССО показали, как уничтожили штурмовую группу врага. Операцию начали с удара FPV-дронов по тепловозу, в котором прятались российские оккупанты.

В результате попадания локомотив вспыхнул. Шестеро военных РФ пытались убежать – пятеро из них были ликвидированы почти сразу. Шестой – пополнил обменный фонд.

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