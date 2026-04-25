Силы обороны отминусовали еще 1230 солдат армии России за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1230 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 324 тыс. 690 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 25 апреля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали 1 боевых бронированных машин (24 458), 29 артиллерийских систем (40 635), 1 257 БпЛА оперативно-тактического уровня (255 862).

Также уничтожены 166 единиц автомобильной техники и автоцистерн (91 422) и две единицы спецтехники (4 136).

За сутки Россия потеряла 1 467 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 11 892 танка, 1 753 РСЗО, 1 353 средства ПВО, 435 самолетов, 350 вертолетов, 4 549 крылатых ракет, 33 корабля/катера, две подводные лодки.

Как писал OBOZ.UA, накануне стало известно, что Силы обороны Украины атаковали базу ФСБ на оккупированной Херсонщине. Ее оккупанты расположили на территории пансионата "Экспресс" в Счастливцево Генического района.

Уничтожен ряд казарм и админзданий. 10 оккупантов получили ранения, двое были ликвидированы.

