Силы обороны отминусовали еще 1220 российских захватчиков за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1220 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 290 тыс. 960 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 25 марта в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали шесть танков (11 806), три боевые бронированные машины (24 274), 51 артиллерийскую систему (38 746), 2 459 БпЛА оперативно-тактического уровня (196 351) и 23 крылатые ракеты (4 491).

Также уничтожено 196 единиц автомобильной техники и автоцистерн (85 151).

За сутки Россия потеряла 2 738 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 696 РСЗО, 1 336 средств ПВО, 435 самолетов, 350 вертолетов, 33 корабля/катера, две подводные лодки и 4 098 единиц спецтехники.

