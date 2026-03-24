'Выбили врага из стратегически важных точек': в ГУР раскрыли детали успешной операции на Запорожском направлении. Видео

Украинские силы провели успешную операцию на Запорожском направлении, выбив российских оккупантов с важных позиций. В результате враг потерял контроль над логистическими путями, которые использовал для усиления своих подразделений.

Операция позволила существенно улучшить тактическое положение украинских сил на линии фронта. О ходе спецоперации рассказал боец подразделения "Артан" ГУП МО с позывным "Свят".

По его словам, украинским военным удалось выбить противника из нескольких стратегически важных точек – именно тех, через которые россияне пытались заводить новые штурмовые группы.

Операция была тщательно спланирована и готовилась около двух недель. Военные выбрали ключевые участки на передней линии обороны противника, осуществили высадку и провели штурм, в результате которого позиции были заняты и удерживаются по сей день.

Захват этих точек позволил перерезать логистические маршруты врага и усложнить его наступательные действия.

По словам военного, решающую роль в проведении операции сыграли тщательное планирование, внезапность и четкое взаимодействие с другими подразделениями ГУР и Сил обороны.

Существенно помогли и погодные условия. Густой туман, высокая влажность и перепады температуры позволили украинским силам незаметно подойти к позициям противника. В то же время враг не смог эффективно использовать разведывательные дроны.

Кроме того, украинские военные использовали колесную технику, которая движется тише гусеничной, что также помогло остаться незамеченными.

Одним из самых сложных этапов операции стало преодоление заминированных участков. По словам "Свята", дороги были плотно заминированы, и подготовка включала их тщательное разминирование.

Для этого использовали как дроны, так и наземную технику. Именно безопасный проход к позициям врага стал ключевым условием успешного выполнения задачи.

Несмотря на сложные условия, все основные силы, задействованные в штурме, вернулись без потерь. Только один военный получил ранения, наступив на мину, однако его оперативно эвакуировали.

В ходе операции значительное количество российских военных было уничтожено или взято в плен. Это позволило пополнить обменный фонд.

После потери ключевых позиций противник больше не может действовать напрямую и вынужден искать обходные маршруты. Впрочем, по словам украинских военных, такие попытки остаются безуспешными.

Напомним президент Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники сорвали наступление российских оккупантов, которое они готовили на март. Захватчики планировали активизировать наступательные действия в начале весны, однако реализовать этот замысел им не дали украинские Силы обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, контрнаступление ВСУ на Днепровщине срывает планы врага. Продвижение украинских войск на этом участке фронта ограничивает российские наступательные операции в направлении Александровки и останавливает наступательные действия РФ в направлении Гуляйполя. Также контратаки ВСУ заставляет врага перебрасывать силы и средства из других районов фронта и, вероятно, из резервов оперативного уровня.

