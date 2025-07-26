ВСУ отминусовали еще 1080 оккупантов, семь танков и две РСЗО армии РФ – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1080 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 48 тыс. 330 человек.

Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Накануне украинские воины уничтожили семь вражеских танков (всего Россия потеряла их уже 11 056), семь боевых бронированных машин (23 059), 35 артиллерийских систем (30 812) и две РСЗО (1 448).

Потерял враг также 125 БПЛА оперативно-тактического уровня (47 959) и 158 единиц автомобильной техники и автоцистерн (56 371).

Также за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине в целом 1 201 средство ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей, одну подводную лодку и 3 935 единиц спецтехники. Отчитывается Генштаб также о 3 535 уничтоженных российских крылатых ракетах.

Что предшествовало

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский озвучил потери врага во время попытки "летнего наступления". За продвижение вглубь украинской территории враг платит огромную цену.

Также сообщалось, что в оккупированном Донецке прогремели взрывы: появилась информация об ударе по месту дислокации оккупантов и по железнодорожной инфраструктуре, которую они используют.

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