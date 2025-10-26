ВСУ отминусовали еще 900 оккупантов и десятки единиц бронетехники армии РФ за сутки: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 900 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 136 тыс. 890 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 25 октября, украинские воины ликвидировали четыре российских танка (всего уничтожено 11 291), 18 боевых бронированных машин (23 477), 15 артиллерийских систем (34 002) и 214 БпЛА оперативно-тактического уровня (74 399).

Также уничтожена 81 единица автомобильной техники и автоцистерн (65 517).

Всего Россия за сутки потеряла 332 единицы вооружений и техники.

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла 1 526 РСЗО, 1 230 средств ПВО, 428 самолетов, 346 вертолетов, 28 кораблей, подводную лодку, 3 981 единицу специальной техники и 3 880 крылатых ракет.

