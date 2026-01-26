Силы обороны сократили численность армии РФ еще на 1020 оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1020 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 235 тыс. 60 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 26 января в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали три танка (11 608), одну боевую бронированную машину (23 951), 32 артиллерийские системы (36 644), две РСЗО (1 626), 917 БпЛА оперативно-тактического уровня (115 813).

Также уничтожены 147 единиц автомобильной техники и автоцистерн (75 7906) и одна единица спецтехники (4 051).

За сутки Россия потеряла 1 103 единицы вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 286 средств ПВО, 434 самолета, 347 вертолетов, 4 205 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что появились свидетельства того, как ракеты "Фламинго" поразили предприятие в Белгороде, которое работает на военную авиацию РФ. Только недавно появились подробности удара, который произошел еще 23 сентября 2025 года, по подрядчику производства Су-34/35/57.

Противник заявлял, что из 4 ракет "до завода долетела только одна", но спутниковые снимки свидетельствуют о другом: вероятно 4/4 "Фламинго" достигли района цели, а радиус отклонения – <80 м.

