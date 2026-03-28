Силы обороны отминусовали еще 1300 российских оккупантов и семь РСЗО за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1300 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 294 тыс. 470 человек.

Видео дня

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 28 марта в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали четыре танка (11 812), 10 боевых бронированных машин (24 297), 73 артиллерийские системы (38 936), семь РСЗО (1 707), 1 501 БпЛА оперативно-тактического уровня (202 112).

Также уничтожено 227 единиц автомобильной техники и автоцистерн (85 796) и пять единиц спецтехники (4 105).

За сутки Россия потеряла 1 827 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 337 средств ПВО, 435 самолетов, 350 вертолетов, 4 491 крылатую ракету, 33 корабля/катера, две подводные лодки.

Как сообщал OBOZ.UA, на Славянском направлении десантники взяли в плен шестерых российских оккупантов. Они сдались в плен добровольно, поскольку для них это был единственный способ остаться в живых.

Также главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны восстановили контроль над около 470 кв. км и назвал потери противника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!