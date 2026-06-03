Силы обороны отминусовали еще 1130 оккупантов, 60 артсистем и 5 РСЗО армии РФ: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1130 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 368 тыс. 40 человек.

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Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 3 июня в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали пять танков (11 974), семь боевых бронированных машин (24 673), 60 артиллерийских систем (43 172), пять РСЗО (1 826), три средства ПВО (1 403), 1 853 БпЛА оперативно-тактического уровня (325 615), шесть наземных робототехнических комплексов (1 548).

Также уничтожено 437 единиц автомобильной техники и автоцистерн (102 575), четыре единицы специальной техники (4 245) и 40 крылатых ракет (4 733).

Всего за сутки Россия потеряла 2 420 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях украинские дроны поразили российский корабль в порту Бердянска. Сухогрузное судно "Леонид Пестриков" получило существенные повреждения.

Также всплыли подробности атаки на Перевальное. 28 мая я ракеты и реактивные беспилотники поразили там место дислокации 126 отдельной бригады береговой обороны (в/ч 12676). Враг понес потери убитыми и ранеными.

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