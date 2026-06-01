Украинские дроны поразили российский корабль в порту Бердянска. Видео

Украинские подразделения Сил беспилотных систем нанесли удар по российскому сухогрузному судну "Леонид Пестриков", которое находилось в порту временно оккупированного Бердянска. В результате атакикорабль получил существенные повреждения.

Видео дня

Об этом сообщил 422-й отдельный полк беспилотных систем LUFTWAFFE. Военные также обнародовали видео боевой работы и подробности проведенной операции.

Для поражения судна привлекли дрон с 50-килограммовой боевой частью

По данным украинских военных,сначала по сухогрузу был нанесен удар беспилотником класса Frontstrike. Однако этого оказалось недостаточно для гарантированного поражения цели.

"Поражение сухогруза "Леонид Пестриков" в порту Бердянска. Предварительно коллеги нанесли поражение БПЛА класса фронтстрайк, для такой цели этого не достаточно, решением командира 17 АК срочно был привлечен 422 ОП БпС LUFTWAFFE, БПЛА мидлстрайк "Зозуля", кумулятивно-фугасный заряд БЧ 50 кг", – сообщили в полку.

После принятия решения об усилении атаки к операции привлекли ударный беспилотник среднего радиуса действия "Кукушка", оснащенный 50-килограммовой кумулятивно-фугасной боевой частью. Именно этот удар нанес вражескому кораблю основные разрушения.

В подразделении отметили, что в результате атаки сухогруз был существенно поврежден.

Что известно о судне "Леонид Пестриков"

"Леонид Пестриков" – это универсальное сухогрузное судно морского и смешанного плавания (река/море), которое используется Россией в грузовых перевозках в Черном и Средиземном морях.

Судно 2021 года выпуска длиной 141 м. Грузоподъемность корабля 8,1 тыс. тонн, а также он имеет два грузовых трюма.

В 2023 году судно попало под санкции США в рамках ограничений против судов, связанных с российской транспортной инфраструктурой. В 2025 году Украина ввела санкции против "Леонида Пестрикова" как элемента "теневого флота" РФ.

Судно использовалось для перевозки украинского зерна из временно оккупированного Бердянска и осуществляло рейсы из оккупированного Севастополя. Оно доставляло грузы в порты Сирии и других стран Ближнего Востока, регулярно заходило в порты РФ, Турции, Египта, Азербайджана и Ирана. Также были зафиксированы случаи отключения AIS (системы идентификации судна), что воспринимается как признак сокрытия маршрута.

Бердянский порт остается важным логистическим узлом оккупантов

После захвата Бердянска российские войска активно используют местный морской порт для обеспечения своих группировок на юге Украины. Через него оккупанты перевозят военные грузы, технику, боеприпасы и материально-технические ресурсы.

Именно поэтому Бердянский порт является законной и приоритетной целью для украинских Сил обороны. Уничтожение логистики врага в его акватории происходит системно, что затрудняет обеспечение российских войск и заставляет оккупантов тратить дополнительные ресурсы на защиту транспортных маршрутов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 31 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли новую серию ударов по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора России. Одной из целей украинских войск стала линейная производственно-диспетчерская станция "Лазарево" в Кировской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!