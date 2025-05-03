ВСУ отминусовали 1170 оккупантов и почти полсотни артсистем армии РФ – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1170 захватчиков. Общие же боевые потери России в живой силе превысили 955 тысяч человек.

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Уничтожено значительное количество военной техники и вооружений. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне, 2 мая, Россия потеряла еще 1170 оккупантов убитыми и ранеными. Так что по состоянию на утро субботы общие боевые потери вражеского войска в живой силе достигли 955 470 россиян.

Между тем в рамках "демилитаризации" захватчиков украинские воины сократили вооружение войск РФ на четыре танка (в общей сложности за время полномасштабной войны их уничтожено 10 745), 48 артиллерийских систем (27 234), одно средство ПВО (1 153), одну крылатую ракету (3 197), 126 БПЛА оперативно-тактического уровня (34 665), а также 121 единицу автомобильной (47 003) и одну – специальной техники (3 870).

За сутки не изменилось общее количество уничтоженных боевых бронированных машин (22 369), РСЗО (1 375), самолетов (370), вертолетов (33), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1).

Напомним, ранее в ВСУ показали видео успешного удара, в результате которого на Лиманском направлении было уничтожено восемь вражеских пушек.

Также 1 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинские воины в апреле восстановили 115 позиций.

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