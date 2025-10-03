ВСУ отминусовали 970 оккупантов, танк и РСЗО российской армии – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 970 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 113 тыс. 430 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 2 октября, украинские воины ликвидировали один российский танк (всего уничтожено 11 225), одну боевую бронированную машину (23 297), 13 артиллерийских систем (33 413) и одну РСЗО (1 514).

Уничтожено также 273 БпЛА оперативно-тактического уровня (66 093) и 44 единицы автомобильной техники и автоцистерн (63 325).

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла уже 1222 средства ПВО, 427 самолетов, 346 вертолетов, 3793 крылатых ракет, 28 кораблей, подводную лодку и 3970 единиц спецтехники.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – артсистемы, РСЗО, средства ПВО, БПЛА ОТР, крылатые ракеты, автомобильный транспорт и спецтехника. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", – отметили в Генштабе.

