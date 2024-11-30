Силы обороны отминусовали 1740 оккупантов и 23 артсистемы за сутки – Генштаб

Накануне, 29 ноября, украинские воины отминусовали 1740 российских оккупантов, общие потери РФ в живой силе превысили 740 тысяч человек. Защитники также уничтожили 158 единиц вражеской военной техники и вооружения.

В частности, враг потерял более двух десятков артсистем. Обновленные данные о потерях армии российского диктатора Владимира Путина обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с "денацифицированными" накануне 1740 оккупантами общие боевые потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 740 400 человек.

Вместе с тем, терял накануне враг также технику и вооружение.

В частности, были уничтожены пять российских танков (9463), 12 боевых бронированных машин (19355), 23 артиллерийские системы (20909), две РСЗО (1253) и 42 БПЛА оперативно-тактического уровня (19792).

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Лишились россияне и 72 единиц автомобильной (30431) и двух единиц специальной техники (3617).

Неизменным остается количество уничтоженных российских средств ПВО (1019), самолетов (369), вертолетов (329), крылатых ракет (2851), кораблей/катеров (28) и подводных лодок (1).

В свежей оперативной сводке, добавили в Генштабе, после уточнения данных было скорректировано общее количество уничтоженных ББМ, РСЗО, средств ПВО, автомобилей, специальной техники.

Напомним, накануне стало известно, что Силы обороны поразили нефтебазу в Ростовской области. НПЗ "Атлас" под Ростовом-на-Дону является частью военно-промышленного комплекса страны-агрессора, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ. Летом этого года объект уже подвергался атаке Сил обороны.

Также защитники уничтожили РЛС вражеского "Бука".