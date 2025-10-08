ВСУ отминусовали более 1000 оккупантов, два танка и пять ББМ армии Путина: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1010 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 118 тыс. 370 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 7 октября, украинские воины ликвидировали два российских танка (всего уничтожено 11 240), пять боевых бронированных машин (23 324), 26 артиллерийских систем (33 519), одну РСЗО (1 517) и одно средство ПВО (1 225).

Уничтожены также 401 БпЛА оперативно-тактического уровня (67 965) и 75 единиц автомобильной техники и автоцистерн (63 650).

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла уже 427 самолетов, 346 вертолетов, 3 841 крылатую ракету, 28 кораблей, подводную лодку и 3 973 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Кураховском направлении Нацгвардия уничтожила технику и личный состав РФ.

Кроме того, стало известно, что появились данные о потерях России в войне против Украины за 2025 год. За 8 месяцев этого года агрессор потерялболее 281 тысячи военных убитыми, ранеными или пропавшими без вести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!