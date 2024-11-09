Силы обороны отминусовали 1660 российских оккупантов и 5 танков: данные Генштаба

Украинские воины накануне, 8 ноября, "денацифицировали" около 1660 российских оккупантов за сутки. Также они уничтожили 184 единицы вражеской техники и вооружения.

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Обновленные данные по потерям России в войне против Украины обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 1660 российскими захватчиками общие боевые потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения достигло 707 540 человек.

Да и военной техники и вооружений во вражеской армии значительно поубавилось.

В частности, украинские воины "демилитаризовали" пять танков (9238), 36 боевых бронированных машин (18697), 23 артиллерийские системы (20249).

Также уничтожены 49 БПЛА оперативно-тактического уровня (18 575), три крылатых ракеты (2 634), 66 единиц автомобильной (28 561) и две единицы специальной техники (3 604).

Неизменным пока остается количество потерянных Россией РСЗО (1 245), средства ПВО (996), самолетов (369), вертолетов (329), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1).

Напомним, ранее в ISW заявили, что украинские удары и санкции Запада подрывают энергетический сектор России.

Силы обороны наносят разрушения российским НПЗ, а из-за санкций россияне не могут их полностью и своевременно отремонтировать, что влияет и на экспорт российских энергоресурсов, и на ситуацию с топливом внутри страны.