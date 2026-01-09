Силы обороны отминусовали еще 1030 российских оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1030 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 216 тыс. 930 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 9 января в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали пять танков (11 526), восемь боевых бронированных машин (23 882), 18 артиллерийских систем (35 892), 687 БпЛА оперативно-тактического уровня (102 761).

Также уничтожены 90 единиц автомобильной техники и автоцистерн (73 426).

За сутки Россия потеряла 808 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 596 РСЗО, 1 269 средств ПВО, 434 самолета, 347 вертолетов, 4 137 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки и 4 037 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по оценкам ISW, российские войска не могут одновременно компенсировать потери в войне и наращивать стратегические резервы.

На начало 2026-го военное командование РФ сформировало только четыре новые дивизии из 17 маневренных дивизий и не более девяти бригад. При этом дивизии, вероятно, не укомплектованы в полном объеме, предусмотренном доктриной.

