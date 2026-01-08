Российские войска не могут одновременно компенсировать потери в войне и наращивать стратегические резервы: в ISW объяснили, что это значит

Российская оккупационная армия не способна восполнить потери, понесенные в Украине, и одновременно нарастить свои стратегические резервы. Военное командование РФ сформировало только четыре новые дивизии из 17 маневренных дивизий и не более девяти бригад.

При этом дивизии, вероятно, не укомплектованы в полном объеме, предусмотренном доктриной. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Путинская армия истощена

Несмотря на попытки россиян восполнить потери, целый ряд дивизий остаются недоукомплектованными по состоянию на начало 2026 года. К таким дивизиям относятся 68-я мотострелковая дивизия (6-я общевойсковая армия Ленинградского военного округа), 71-я мотострелковая дивизия (14-й армейский корпус Ленинградского военного округа), 55-я морская пехотная дивизия (ранее 155-я морская пехотная бригада Тихоокеанского флота) и 120-я морская пехотная дивизия (ранее 336-й морской пехотный полк Балтийского флота).

Кроме того, российские войска отказались от формирования мотострелковых дивизий по довоенной структуре в пользу формирования штурмовых пехотных и легковооруженных дивизий, оснащенных ограниченным количеством бронированных боевых машин и грузовиков с минимальным штатным составом противовоздушной обороны, артиллерии и материально-технического обеспечения.

Эксперты отмечают, что неспособность России сформировать дивизии по довоенной модели механизированных дивизий согласуется с оценкой ISW о том, что потери военной техники, недостаточное производство ББМ и тактические сдвиги в пользу массированных пехотных штурмов и инфильтрационных операций вместо механизированных штурмов привели к тому, что российские войска оптимизировали свою деятельность для позиционной войны.

В то же время, российские войска вряд ли смогут создать избыток более 70 тыс. военнослужащих в 2026 году для формирования стратегического резерва, что недостаточно для формирования запланированных 17 маневренных дивизий. Украинская разведка ранее объясняла, что Россия еще не создала стратегический резерв в необходимом объеме, поскольку она постоянно активирует свой оперативный резерв для поддержки текущих боевых действий в Украине.

Ранее сообщалось, что численность российской армии не увеличивается несколько месяцев подряд, несмотря на то, что в РФ по-прежнему подписываются десятки тысяч новых контрактов.

Как сообщал OBOZ.UA, только за минувшие сутки Силы обороны Украины уменьшили численность российской оккупационной армии на 1400 захватчиков. Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!