'Потери в среднем 1 к 6': эксперт спрогнозировал неутешительные перспективы для армии РФ в 2026 году

Как известно, российская армия вышла на "плато" – ее численность не увеличивается несколько месяцев подряд, несмотря на то, что в РФ по-прежнему подписываются десятки тысяч новых контрактов. Однако предположение, что враг просто накапливает определенную группировку войск (например, за Уралом, где ее фактически невозможно определить) пока остается несбыточным желанием агрессоров.

А выход на "плато" объясняются более тривиальными вещами – потерями на поле боя. Компенсация этих потерь и нивелирует прирост количества захватчиков. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Безумное количество потерь

То есть, по словам эксперта, указанные идеи по накоплению человеческого ресурса у врага есть, "есть планы и понимание", но учитывая текущую ситуацию "пока точно нельзя сказать, что им это удастся". Потребности врага в перекрытии потерь значительно больше желания накопить ресурс.

"Конечно, это противостояние и нас очень истощает, но потери у нас составляют в среднем один к шести. А если взять Покровское направление, то и один к десяти", – пояснил Дмитрий Жмайло.

Он напомнил данные, которые ранее обнародовала разведка – в прошлом году в России набрали в армию 403 тысячи солдат, а в текущем планируют усилить меры по скрытой мобилизации и набрать чуть более 409 тысяч человек.

"С другой стороны, мы уничтожаем примерно такое же количество, которое они пополняют", – отметил эксперт.

Не успевают набирать людей

"Они планировали в 2025 году создать 14 дивизий, но на самом деле создали только семь, и создание еще семи перенесли на 2026 год. Причем две созданные дивизии состояли только из одного полка. Все это свидетельствует о том, что они не успевают набирать людей и вынуждены свои оперативные резервы сразу бросать в бой", – рассказал нам Дмитрий Жмайло.

Логика оккупантов проста – им нужно любой ценой (и уж точно не учитывая цену жизни) поддерживать наступательный темп.

"Но все равно они просели, пытаются перегруппироваться и накопиться. Продвижение врага по всей линии боевого соприкосновения в 1250 километров происходит со скоростью семь квадратных километров в сутки. Для сравнения: год назад они за сутки продвигались на 35-45 квадратных километров", – отметил эксперт.

Таким образом, теория накопления врагом человеческого ресурса хотя и "выглядит логично", так и остается теорией, потому что "россиянам нужно что-то делать со своими потерями", – подчеркнул Дмитрий Жмайло.

Как сообщал OBOZ.UA, только за минувшие сутки Силы обороны Украины уменьшили численность российской оккупационной армии на 1040 захватчиков. Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. А общие боевые потери России в живой силе за все время полномасштабного вторжения составляют 1 млн 214 тыс. 500 человек.

