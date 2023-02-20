Украинские морпехи нанесли мощный удар по врагу: уничтожен наблюдательный пункт и 16 захватчиков

Украинские защитники из Военно-морских сил ВСУ в минувшие сутки (19 февраля) нанесли потери российской оккупационной армии. Подтверждена ликвидация 16 захватчиков и уничтожение наблюдательного пункта противника.

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Окончательные потери врага еще доразведываются. Об этом утром в понедельник, 20 февраля, проинформировала пресс-служба ВМС ВС Украины в Facebook.

"Военные части и подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в составе группировок продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Отметим, что в целом за 19 февраля противник потерял еще 820 оккупантов, восемь БМП, шесть танков, семь артиллерийских систем, две РСЗО, 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн, одну единицу спецтехники (225), два БПЛА оперативно-тактического уровня и один самолет российских войск.

Какие потери оккупационной армии за все время полномасштабного вторжения – читайте в сводке Генштаба ВСУ по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее член-корреспондент Британского Королевского института оборонных исследований безопасности Александр Данилюк заявил, что новое "большое" российское наступление на Украину пока еще не началось. Он считает, что оккупанты попытаются задействовать силы, которые накопили, и это приведет к увеличению потерь страны-агрессора.

– За первую половину февраля армия РФ потеряла в пять раз больше солдат, чем обычно.

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