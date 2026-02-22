Силы обороны отминусовали еще 890 российских оккупантов за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 890 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 259 тыс. 780 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 22 февраля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали девять танков (11 694), шесть боевых бронированных машин (24 069), 41 артиллерийскую систему (37 470), одну РСЗО (1652), 1 705 БпЛА оперативно-тактического уровня (142 113).

Также уничтожено 205 единиц автомобильной техники и автоцистерн (79 500).

За сутки Россия потеряла 1 967 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 1303 средства ПВО, 435 самолетов, 348 вертолетов, 4314 крылатых ракет, 29 кораблей/катеров, две подводные лодки и 4073 единицы спецтехники.

