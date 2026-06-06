Силы обороны отминусовали еще 1380 оккупантов, пять РСЗО и более 80 артсистем армии Путина – Генштаб

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1380 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 372 тыс. 270 человек.

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Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 6 июня в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали три танка (11 983), 12 боевых бронированных машин (24 696), 82 артиллерийские системы (43 397), пять РСЗО (1 837), одно средство ПВО (1 405), 2 046 БпЛА оперативно-тактического уровня (331 818), девять наземных робототехнических комплексов (1 585).

Также уничтожено 358 единиц автомобильной техники и автоцистерн (103 658), три единицы специальной техники (4 253).

Всего за сутки Россия потеряла 2 519 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки, 4 733 крылатые ракеты.

Как писал OBOZ.UA, ВСУ мощным ударом разнесли вражескую базу "Молний" в центре Покровска. Ее враг обустроил на одном из объектов в городе, оттуда россияне запускали ударные дроны, использовали базу также для ведения воздушной разведки. Поражение объекта усложнило работу вражеских беспилотных подразделений на направлении и уменьшило возможности противника по разведке и нанесению ударов.

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