Не только Макеевка: у Шойгу пытались скрыть еще один случай массовой гибели "мобиков" в Украине – СМИ

Министерство обороны Российской Федерации пытается скрыть, что на "СВО" есть случаи массовой гибели оккупантов, как во время "бавовны" в здании ПТУ в Макеевке. Журналисты узнали, что один из таких инцидентов произошел 24 октября 2022 года во временно оккупированном селе Червонопоповка Кременского района Луганской области.

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Там оккупанты базировались в здании Дома культуры, по которому был нанесен удар посреди ночи. Российские паблики обвинили в случившемся местных жителей, которые сдали местоположение ВС РФ, и украинских военных, которые нанесли прицельный удар из американских РСЗО HIMARS.

Точное количество погибших оккупантов установить сложно. Тогдашний глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал о "бавовне" в населенном пункте и заявлял, что вражеская армия потеряла 20 военнослужащих. Талицкие власти (регион в РФ) в апреле оценивали потери в 25 человек.

Установлены личности шести мобилизованных из Талицкого городского округа Свердловской области, которые были ликвидированы 24 октября 2022 года. Соответствующие данные нашел Telegram-канал "Можем объяснить".

С "бавовной" в Доме культуры в Червонопоповке "познакомились":

– Андрей Сизиков (крайний справа);

– Павел Николаев (на фото – второй справа);

– Александр Сизиков (27 лет, третий справа);

– Алексей Цепелев (28 лет, на фото слева);

– Евгений Чегаев (40 лет, второй слева);

– Александр Частухин (третий слева).

В некрологе "мобика" Николаева сказано, что взрыв в оккупированном населенном пункте прогремел в два часа ночи. "Так как здание было панельным, после обстрела оно сложилось как карточный домик", – сказано в сообщении.

В "Можем объяснить" обратили внимание на то, что многие "мобики", имена которых указаны выше, были похоронены в один день.

Известно, что у Частухина остались четверо детей (по закону он должен был получить отсрочку от мобилизации). Для семьи этого оккупанта россияне собирали деньги в соцсетях.

О том, что произошло в Червонопоповке, российское минобороны официально не сообщало. Однако некоторые из "мобиков" получили награды. Так, Павел Николаев был награжден диктатором Владимиром Путиным в феврале 2023 года орденом мужества (посмертно).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Защитники Украины 1 мая ликвидировали 460 военных армии РФ. На 433-й день войны российские оккупационные войска поредели уже на 191 420 солдат и офицеров.

– Сколько военной техники врага сожгли Силы обороны – читайте в статистике Генштаба ВСУ по ссылке.

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