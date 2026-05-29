Силы обороны отминусовали еще 960 российских оккупантов за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 960 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 361 тыс. 70 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 29 мая в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали два танка (11 958), 11 боевых бронированных машин (24 636), 28 артиллерийских систем (42 860), две РСЗО (1 808), 1 750 БпЛА оперативно-тактического уровня (316 652), четыре наземных робототехнических комплекса (1 496).

Также уничтожено 324 единицы автомобильной техники и автоцистерн (100 230).

Всего за сутки Россия потеряла 1 797 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 397 средств ПВО, 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки, 4 227 единиц специальной техники, 4 687 крылатых ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что ВСУ поразили здание ФСБ в оккупированном Мелитополе. Произошло это 24 мая. Ликвидированы двое россиян, еще двое получили ранения.

В первые два дня после обстрела разбором завалов занимались исключительно представители федеральной службы безопасности РФ – они искали и изымали "чувствительную документацию", которая уцелела после прилета.

