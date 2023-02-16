Разведка Британии оценила, может ли Россия активизировать применение авиации в войне против Украины

Маловероятно, что российские войска готовятся к резкому расширению воздушной кампании на войне против Украины на этом этапе боевых действий. Авиацию оккупантов сдерживает украинская ПВО и боязнь потерять неприемлемое количество самолетов.

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Такое предположение озвучила разведка министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Отчетом ведомство поделилось в Twitter-аккаунте в четверг, 16 февраля.

Эксперты отметили, что авиация противника после нескольких относительно спокойных недель в последнюю семидневку стала чаще вылетать на боевые задания, однако в целом о резком росте активности речь не идет.

"Воздушно-космические силы России продолжают использовать такое же количество самолетов для поддержки операции в Украине, как и в течение многих месяцев", – подчеркнули в разведке. Этот показатель не выходит за рамки среднестатистического количества вылетов с лета 2022 года.

В ведомстве объяснили, что военные самолеты ВКС РФ почти всегда действуют исключительно над территорией, удерживаемой захватчиками, "что не позволяет им эффективно выполнять свою ключевую ударную роль".

Авиация противника опасается украинской противовоздушной обороны. Даже места базирования самолетов рассредоточены из-за угрозы ударов по российским аэродромам.

Однако у оккупантов все еще есть большое количество авиационной техники. По всей России воздушно-космические силы агрессора, вероятно, сохранили практически нетронутым парк из примерно 1500 боевых самолетов, несмотря на потерю более 130 единиц за время большой войны.

Как писал OBOZREVATEL:

– Согласно статистике Генштаба ВС Украины, Россия потеряла на войне против нашей страны 298 самолетов и 287 вертолетов (+1 геликоптер за минувшие сутки).

– Более детально о том, сколько военной техники и живой силы врага ликвидировали наши Силы обороны, читайте по ссылке.

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