Все таки ''200-й'': названо имя одного из пилотов российского Су-34, сбитого ВСУ возле Енакиево. Фото

В результате ликвидации российского Су-34, упавшего в районе оккупированного города Енакиево Донецкой области, погиб как минимум один из двух летчиков-оккупантов. "Задвухсотился" 43-летний Бондарев Александр Юрьевич, который активно принимал участие в "СВО", в том числе бомбил Харьковщину.

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Смерть захватчика подтвердил его брат, опубликовав пропагандистский пост-некролог в запрещенной в Украине социальной сети. Эту информацию и фотографии Бондарева нашел Twitter-блогер Necro Mancer.

Напомним, что украинские зенитчики сбили российский самолет 3 марта. Он упал неподалеку от села Дружное и города Енакиево (временно неподконтрольны Киеву).

Российская пропаганда и даже так называемые официальные лица "ДНР" утверждали: мол, оба пилоты катапультировались и остались живы. Однако РФ просто-напросто в очередной раз солгала, что "потерьнет".

Согласно данным из сети, Бондарев (1979 г.р.) был старшим инспектором-летчиком майором и начальником службы безопасности полетов 559-го БАП (бомбардировочного авиационного полка).

Как писал OBOZREVATEL:

– За прошедшие сутки (4 марта) украинские воины ликвидировали еще 930 российских оккупантов, безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 153 120 человек.

– Сколько военной техники противника сожгли Силы обороны – читайте в сводке Генштаба ВСУ по ссылке.

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